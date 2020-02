Gilles Simon aime décidément Marseille. Avant même le début du tournoi, il était celui qui comptait le plus de matches gagnés dans la cité phocéenne (26). Il pourra en ajouter au moins deux à son compteur. Tombeur de son compatriote Harold Mayot pour son entrée en lice, le Français a bien enchaîné jeudi contre le Slovène Aljaz Bedene, 47e à l’ATP, s’imposant en deux manches (7-6, 6-4) et près de deux heures (1h51 précisément) de jeu. En quart de finale, il pourrait affonter Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, si celui-ci vient à bout de Jannik Sinner dans l’après-midi.

Double champion à Marseille (en 2007 et 2015), Gilles Simon confirme cette semaine qu'il y a de bonnes sensations. Car Aljaz Bedene n'était pas à prendre à la légère : quart-de-finaliste à Rotterdam, le Slovène, très performant en indoor, avait écarté Karen Khachanov au 1er tour. Le Français était donc prévenu et il a livré une prestation très solide, arrachant le jeu décisif du premier set 8 points à 6 après plus d'une heure de combat. Il a enfoncé le clou d'entrée de seconde manche pour ne plus lâcher son break d'avance jusqu'à la fin.