Le choc des générations a tourné en faveur de la nouvelle. Ce mercredi soir, à Marseille, Ugo Humbert a battu pour la première fois de sa carrière Jo Wilfried-Tsonga au deuxième tour de l'Open 13 de Marseille (6-3, 6-4). Et la tendance s'est rapidement dégagée dans ce match, avec le 31e mondial beaucoup plus tranchant que son compatriote. Comme un symbole. Oui,c'est Humbert qui mène maintenant les débats. Le jeune de 22 ans qui dicte le tempo à celui de 35.

Après un premier set où il a souvent subi, Tsonga a toutefois fait parlé de son expérience dans le deuxième. Mais un nouveau passage à vide à 4-4 lui sera fatal. Opportuniste, Humbert n'en demandait pas tant pour breaker à blanc et rafler le match dans la foulée. Pour Tsonga, qui a retrouvé la victoire après plus d'un an, ce tournoi marseillais lui a apporté des réponses encourageantes pour la suite de sa saison. De son côté, Humbert trace sa route et affrontera le vainqueur du duel entre Davidovich Fokina et Rinderknech au prochain tour.

