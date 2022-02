Il est certainement l'homme en forme de ce début de saison. Ce dimanche après-midi, à l'Open 13 de Marseille, le Canadien Felix Auger-Aliassime va disputer sa dixième finale sur le circuit ATP. Surtout, le neuvième joueur mondial va avoir l'opportunité de remporter son deuxième titre, après celui de dimanche dernier, du côté de Rotterdam. Et même si face à lui se tiendra un joueur mieux classé que lui, à savoir le Russe Andrey Rublev, septième joueur mondial, cela ne devrait pas faire trop peur à FAA.

En effet, la troisième confrontation entre les deux hommes remonte seulement à la semaine dernière. Et plus précisément à samedi, à l'occasion des demi-finales à Rotterdam. Et le Canadien avait donc évidemment eu le dernier mot, en trois manches (6-7, 6-4, 6-2). Une première victoire pour FAA pour leur troisième confrontation. En s'imposant contre un autre Russe, à savoir Roman Safiullin, en demi-finales à Marseille (7-6, 7-6) , ce samedi, Auger-Aliassime a enchaîné une huitième victoire de rang.

Dans un clan très fermé

Ce qui l'a forcément fait réagir, lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match : "J'essaye de prendre des bonnes habitudes à l'entraînement et sur les matches. Ça part d'une décision, jeune j'étais plutôt négatif, ça m'arrivait de me plaindre. Je n'ai jamais eu d'excès de frustration mais je m'en voulais, j'étais dur avec moi. Je me suis dit qu'il fallait que j'accepte la situation, peu importe ce qu'il se passe. Même si je tape le pire coup de tennis, il faut que je garde un bon visage et que je reste positif. Ça fait plusieurs matches de suite que je fais ça, ça devient une habitude. Et j'essaye de trouver le moyen de me relâcher quand je sens de la tension, de respirer et de prendre mon temps."

Âgé de 21 ans et 6 mois, FAA est le neuvième plus jeune joueur en activité au moment de disputer sa dixième finale sur le circuit ATP. Devant lui, dans ce clan très fermé, on retrouve des noms plus que prestigieux : Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Roger Federer, Juan Martin del Potro, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas et Richard Gasquet. Un deuxième titre consécutif et le Canadien, quart de finaliste à l'Open d'Australie, connaîtrait son meilleur classement, à savoir une huitième place mondiale. Il lui permettrait alors également de se retrouver deuxième à la Race. Un début de saison décidément plus qu'idéal.

