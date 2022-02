Benjamin Bonzi devra encore patienter avant de connaître sa première finale sur le circuit ATP. Ce samedi, le Français, 69e joueur mondial et tête de série n°9, a cédé contre Andrey Rublev, 7e joueur mondial et tête de série n°2, en trois manches (6-3, 4-6, 6-3) et 1h53 de jeu, en demi-finale du tournoi de Marseille. Le Russe attend désormais son adversaire pour la finale. Le vainqueur de l'autre demie, Roman Safiullin (pour leur premier futur potentiel duel) ou Felix Auger-Aliassime (2-1 au niveau des confrontations), tentera de l'empêcher d'ajouter un neuvième titre à son palmarès.

Pour la première confrontation entre Bonzi et Rublev, le suspense a bel et bien été présent. Car si le Français a donc cédé cette première manche (6-4), en perdant trois de ses cinq services, il a parfaitement su réagir derrière. Dans la deuxième manche, Benjamin Bonzi s'est bien battu, au point de réussir à convertir une des cinq balles de break obtenues, tout en restant extrêmement solide, cette fois, sur son propre service. Un unique break qui lui a donc suffi pour égaliser à une manche partout (6-3).

Bonzi n'a pas su enchaîner après le deuxième set

Et si les compteurs étaient donc remis à zéro, le Tricolore n'a pas pu enchaîner, malgré de bonnes intentions. Pire, au début du troisième et dernier set, il s'est même relâché, au point de perdre son premier service et se retrouver ensuite assez rapidement mené 3-0. Face au 7e joueur mondial, cela ne pardonne pas. Malgré tout, Andrey Rublev, pas forcément à l'aise sur ses deuxièmes balles de service, s'est fait une ultime frayeur, en toute fin de rencontre.

Au moment de servir pour le gain de ce match, le Russe a, dans un premier temps, été contraint de sauver une balle de débreak, avant de parvenir finalement à ses fins à sa deuxième opportunité (6-3). Si les deux hommes se sont procuré sept balles de break chacun, la tête de série n°2 a su en sauver cinq contre trois pour son adversaire. Suffisant pour le mieux classé des deux qui va pouvoir disputer sa toute première finale en ce début d'année 2022.

