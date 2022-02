Comme dans un rêve. Benjamin Bonzi a joué le match quasi-parfait vendredi pour se qualifier pour sa première demi-finale sur le circuit ATP à Marseille. Et le Français, 69e mondial, y est parvenu en accomplissant une autre performance inédite pour lui puisqu'il a enregistré sa première victoire sur un membre du Top 20, Aslan Karatsev (15e) en l'occurrence. Il n'a d'ailleurs pas laissé la moindre chance au Russe qu'il a asphyxié en deux sets (6-1, 6-3) et 1h17 de jeu dans ce premier quart de finale du jour. Pour une place en finale, il pourrait retrouver son compatriote Lucas Pouille si celui-ci fait l'exploit contre Andrey Rublev, tête de série 2 du tournoi.

Il s'était fait une place dans le Top 100 en devenant l'un des rois du circuit Challenger (six titres) la saison dernière. Sur sa lancée, Benjamin Bonzi ne s'arrête plus de progresser, mais cette fois dans la cour des grands. Déterminé, sans complexe et avec un plan de jeu bien défini, il en a fait une démonstration éclatante vendredi face à Aslan Karatsev et sa puissance de frappe pourtant impressionnante. Poussé par le public marseillais, rien n'a résisté au protégé de Lionel Zimbler.

En totale maîtrise, Bonzi a endigué la révolte de Karatsev

Avec un break d'entrée, Bonzi a annoncé la couleur. Capable de faire jouer presque systématiquement son adversaire sur ses premières balles, il a exploité à merveille chaque seconde, agressant systématiquement le Russe. Privé de temps, ce dernier a multiplié les bévues (surtout en coup droit) et le Français a mis le premier set dans son escarcelle à la vitesse de l'éclair. Deux statistiques ont illustré particulièrement bien sa domination dans cette manche : il n'a perdu que 2 minuscules points au service (aucun derrière sa première) alors que Karatsev n'en a gagné qu'un seul sur 9 sur sa seconde (11 % de réussite).

Grâce à des frappes d'une clarté cristalline, Bonzi n'a pas perdu le rythme en début de seconde manche, se détachant dès le 3e jeu. Il est en suite parvenu à conserver ce break malgré la révolte tardive du 15e joueur mondial. Manipulé au niveau de la cuisse gauche lors d'un changement de côté (temps mort médical), Karatsev a retrouvé de la vivacité et de la précision, se procurant ses premières occasions à la relance à 4-3 contre lui.

Mais dans ce jeu crucial, Bonzi a écarté le danger en tenant la cadence infernale de son adversaire, pour lui donner le coup de grâce dans le jeu suivant. Pour y croire dans ce quart de finale, il devait hausser son niveau de jeu. Il aura fait bien mieux grâce à cette prestation de haute volée. Cette semaine, il a d'ores et déjà franchi un nouveau palier dans sa carrière.

