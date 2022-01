Il devra attendre pour retrouver confiance. Engagé en qualifications du tournoi ATP 250 de Melbourne lundi, Lucas Pouille, 155e mondial, a débuté sa saison 2022 par une contre-performance. Le Nordiste a ainsi rendu les armes face à l'Italien Andrea Vavassori, 267e à l'ATP, une défaite d'autant plus dure à accepter qu'il avait gagné le premier set. Renversé en trois manches donc (6-7, 7-6, 6-3) et 2h25 de jeu, il ne rejoindra pas dans le grand tableau ses compatriotes Adrian Mannarino et Benoît Paire.

Pouille a payé son inefficacité au retour

Le match a mis en scène un duel de serveurs, aucun break n'ayant été réalisé dans les deux premiers sets. S'il n'a pas obtenu de balle de match, Pouille pourra regretter son incapacité à convertir ses occasions à la relance : 0/7 sur ses balles de break, dont 5 manquées dans la 2e manche (et 4 d'entre elles dans un 6e jeu capital). Une fois l'Italien revenu à hauteur, la dynamique a changé de camp définitivement.

Sous pression sur ses jeux de service, Pouille a fini par craquer à 3-3 dans l'ultime acte, ne marquant plus un jeu par la suite. Invité à l'Open d'Australie (17-30 janvier), il aura l'occasion de s'engager dans un autre tournoi de préparation la semaine prochaine pour trouver plus de repères avant le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

