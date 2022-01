Il abordera le dernier carré avec le réservoir plein. Rafael Nadal n'a pas eu à transpirer vendredi à Melbourne, et pour cause : le Majorquin, tête de série numéro 1, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 australien sans frapper la moindre balle. Tallon Griekspoor, son adversaire prévu en quart, a ainsi déclaré forfait à cause d'une blessure au pied. Pour rallier la finale, le "Taureau de Manacor" devra se défaire du Finlandais Emil Ruusuvuori, facile vainqueur du Slovaque Alex Molcan (6-2, 6-1) de son côté.

Toutes les victoires gratuites sont bonnes à prendre. Mais Rafael Nadal regrettera peut-être de ne pas avoir passé un test intéressant face au 65e joueur mondial néerlandais qui restait sur 28 victoires (dont 5 tournois Challengers remportés d'affilée pour conclure la saison 2021). L'une des principales inconnues de ce début de saison pour le Majorquin est sa capacité à enchaîner physiquement et la résistance de son pied gauche qui l'avait contraint à s'éloigner des courts ces cinq derniers mois.

S'il n'a jamais affronté précédemment Ruusuvuori, Nadal ne sera pas totalement dans l'inconnu samedi en demi-finale puisqu'il a partagé une séance d'entraînement plus tôt dans la semaine avec le jeune Finlandais (95e mondial).

