ATP Metz : Gilles Simon domine Radu Albot (6-3, 6-1) en demi-finale

Gilles Simon a perpétué la tradition. Pour la neuvième fois en dix ans, il y a aura au moins un Français en finale du tournoi de Metz grâce au succès du Niçois sur Radu Albot samedi. Une victoire sèche en deux manches (6-3, 6-1) et 1 heure et 18 minutes de jeu qui lui permettra d'être frais dimanche, pour tenter d'ajouter un troisième titre dans le tournoi mosellan à son palmarès. Pour cela, il devra remporter sa quatrième finale dans cette épreuve. Ce sera soit face au favori du tournoi, Kei Nishikori, soit face à l'invité surprise du dernier carré, Matthias Bachinger.

Le 39e joueur mondial aura de toute façon une bonne carte à jouer. Car sa victoire sur Albot a confirmé sa montée en puissance. Elle était déjà sensible vendredi face à Richard Gasquet (7-6, 6-2). Mais Simon déplorait un certain manque de constance après une baisse de régime en fin de premier set. Face à Albot, il a tout maîtrisé, de bout en bout. Le Moldave a fait illusion en début de rencontre, mais il a rapidement été sans réponse tant Simon lui était supérieur dans tous les secteurs du jeu. Et sur sa troisième balle de match, le Niçois a concrétisé une domination sans partage (6-3, 6-1).

Si Albot, 107e mondial, ne ressemblait pas à un adversaire insurmontable sur le papier, il ne faut pas sous-estimer la performance de Simon pour autant. Le Moldave n'avait pas perdu le moindre set dans un tournoi où il avait éliminé Pierre-Hugues Herbert et surtout Marton Fucsovics. Peut-être rattrapé par l'excitation de jouer la première demi-finale de sa carrière sur l'ATP World Tour, Albot n'a pas su garder le même rythme pendant que Simon élevait le sien. Pour le Français, ce n'est pas le moment de s'arrêter en si bon chemin.