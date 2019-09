Pierre-Hugues Herbert a brisé un cercle vicieux. Le Français n’avait plus connu la victoire sur le circuit depuis son 1er tour sur le gazon de Eastbourne face à Denis Kudla en juin dernier. Battu à sept reprises depuis, il a retrouvé le sourire en Moselle où il a obtenu mardi un joli succès face à l’Allemand Jan-Lennard Struff, 39e joueur mondial, en deux sets (7-6, 6-4) et un peu plus d’une heure et demie de jeu. Au 2e tour, l’Alsacien pourrait retrouver Jo-Wilfried Tsonga qui affrontera en fin de journée Pablo Andujar.

Il lui fallait une réaction d’orgueil, et Pierre-Hugues Herbert a répondu présent. Pourtant après cinq jeux et un premier break concédé (2-3), la révolte semblait encore bien loin. Abandonné par sa première balle, le 55e joueur mondial a d’abord cruellement manqué de longueur et a logiquement subi les coups de boutoir du fond de court de son adversaire. Mais Jan-Lennard Struff a connu, à son tour, une panne de premières balles au moment de servir pour le set à 5-4, et l’Alsacien a eu le mérite de s’engouffrer dans la brèche.

Après avoir réussi le débreak, Herbert a repris confiance et a beaucoup mieux servi (66 % de premières et 81 % de réussite derrière). Moins sous pression sur son deuxième coup de raquette, il s’est mis à dicter l’échange et à balader de droite à gauche l’Allemand, assez pataud parfois dans ses déplacements. Une fois le premier set empoché au tie-break, le Français a mis sa patte sur le match et s’est logiquement imposé en deux manches sur un dernier coup droit gagnant décroisé. De quoi lui mettre du baume au cœur après son été cauchemardesque.