Gilles Simon s’arrête déjà à Metz. Tenant du titre, le Niçois a rapidement abandonné son bien jeudi en s’inclinant dès le 2e tour en Lorraine face au 76e joueur mondial, Aljaz Bedene. Déjà tombeur d’un Français en la personne de Rayane Roumane lors de son premier match, le Slovène a disposé de son adversaire en deux sets (7-6, 6-2) et un peu plus d’une heure et demie de jeu. Pour viser le dernier carré, il devra disposer de David Goffin, tête de série numéro 1 du tournoi, ou Pablo Carreno Busta qui s’affrontent dans l’après-midi.

Le bras de fer aura duré un set. Pendant quasiment une heure, Gilles Simon et Aljaz Bedene se sont rendu coup pour coup, se montrant intraitables sur leur engagement. Les relanceurs n’ont ainsi eu pas la moindre balle de break à se mettre sous la dent dans la manche initiale, plutôt surprenant pour deux joueurs surtout connus pour leur solidité et régularité à l’échange. Le tie-break a été d’ailleurs à l’image des 12 jeux précédents, les serveurs ne cédant rien ou presque, jusqu’à ce que le Slovène, un tout petit peu plus entreprenant, rafle la mise 11 points à 9.

Lors de leur seul duel précédent sur le circuit à Winston-Salem en 2015, Bedene l’avait également emporté après trois jeux décisifs (6-7, 7-6, 7-6). Mais cette fois, Simon n’a pas su tenir le choc. Visiblement touché par la perte du premier set, il a rapidement laissé filer son adversaire, lui offrant sur un plateau le double break dans le second acte (7-6, 4-0). Impeccable au service jusqu’au bout – 73 % de premières, 93 % de réussite derrière, 11 aces et aucune balle de break à sauver –, le Slovène a bien mérité son quart en Moselle.