Jo-Wilfried Tsonga enchaîne bien. Vainqueur du tournoi Challenger de Cassis il y a une dizaine de jours, le Manceau a enregistré sa 7e victoire d’affilée jeudi contre son compatriote Pierre-Hugues Herbert au 2e tour à Metz. Vainqueur de 12 de ses 17 titres en indoor, il a clairement trouvé ses marques dans la salle mosellane pour s’imposer en deux sets (6-3, 6-4) et moins d’une heure et demie de jeu. Pour rallier le dernier carré, il devra l’emporter sur le vainqueur du match entre Yannick Maden et Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 2 du tournoi.

C’est en salle que son jeu s’exprime le mieux. Jo-Wilfried Tsonga l’a encore montré jeudi à Metz en livrant une prestation très propre contre un autre Français, Pierre-Hugues Herbert. Après avoir accumulé des victoires et de la confiance sur le circuit seconde dans le sud de l’Hexagone, il a évolué à un niveau très intéressant, avec notamment un service au beau fixe (66 % de premières balles, 82 % de points gagnés derrière, 8 aces pour une double faute).

Un revers percutant

Mais le Manceau a surtout impressionné au retour et en revers, des secteurs dans lesquels il a tendance à pécher. Pour faire le premier break du match dès le quatrième jeu, il a notamment décoché une flèche gagnante le long de la ligne en revers, avant de prendre la balle tôt de ce même côté à la relance sur seconde balle, accélérer en coup droit décroisé puis finir d’une amortie bien sentie. En jambes, Tsonga a logiquement viré en tête (6-3), s’offrant aussi quelques passings bien frappés, preuve de son implication physique.

Le désormais 61e joueur mondial n’a pas lâché sa proie et a fait le break d’entrée de second set, avant de se faire sa seule frayeur du jour au moment de le confirmer. Confronté à trois balles de débreak, Tsonga a alors retrouvé sa première balle de service pour s’en sortir et tenir son avantage jusqu’à la fin. Herbert, qui a sollicité l’intervention du kiné pour masser sa cuisse droite entre les deux manches, n’a jamais semblé en mesure de renverser la dynamique dans cette partie.