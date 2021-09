Il court après un titre depuis Rotterdam en 2020 mais Gaël Monfils repart de Metz une nouvelle fois déçu. Ni son départ canon, ni ses quatre balles d'une manche partout n'ont suffi pour mettre le Français sur la route du succès ce samedi en demi-finale face à un Pablo Carreno Busta solide et parfois spectaculaire. C'est bien ce dernier qui ira défier Hubert Hurkacz en finale dimanche après son succès en deux manches (7-6, 7-5).

ATP Metz Monfils rejoint le dernier carré IL Y A UN JOUR

Monfils avait parfaitement entamé ce qui constituait tout simplement sa première demi-finale en 2021. Saoulant son adversaire de coup, réussissant parfaitement à saisir les occasions de se montrer agressif, le Français a rapidement breaké pour 3-0 et même 4-1 malgré un jeu de service compliqué. Une alerte que Monfils n'a pas assez pris au sérieux. Moins précis, il a offert la possibilité à son adversaire de revenir dans la partie. Carreno Busta ne l'a pas laissée échapper pour prendre deux fois le service de Monfils et du même coup la première manche (7-5).

La dernière manche a été plus limpide mais pas moins frustrante pour "La Monf'". Faisant la course en tête, le Français a emmené son adversaire dans un jeu décisif alors ni l'un ni l'autre des deux joueurs n'a concédé la moindre balle de break. Comme lors du premier set, Monfils a pris les devants. Mieux cette fois, il a eu des occasions, trois en l'occurrence d'abord, de conclure. Raté. Une quatrième à 7-6 en sa faveur ? Encore raté. Pablo Carreno Busta n'a eu lui besoin que de deux balles de match pour conclure et le médaillé de bronze des JO de Tokyo peut désormais viser un troisième titre en 2021 après Hambourg et Marbella.

ATP Metz Un Bleu en quarts : Monfils qualifié en battant Kohlschreiber HIER À 18:09