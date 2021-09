Gaël Monfils n'a pas encore touché à sa raquette à Metz (exempté de 1er tour), mais il est déjà le dernier Français en lice. Seul Bleu encore en vie avec lui au 2e tour, Lucas Pouille, désormais 142e joueur mondial, a rendu les armes jeudi contre (bien) plus fort que lui. Tête de série numéro 1 du tournoi et 13e à l'ATP, Hubert Hurkacz ne lui a laissé que cinq petits jeux (6-2, 6-3) en à peine plus d'une heure sur le court (1h08 exactement). En quart de finale, le Polonais affrontera un Andy Murray apparu plutôt en forme sur ses deux premiers matches.

Si Lucas Pouille voulait avoir une idée de ce qui le séparait encore de son meilleur niveau (10e en mars 2018), Hubert Hurkacz lui a donné jeudi. Impitoyable, le demi-finaliste du dernier Wimbledon a contrôlé le match de bout en bout, du break d'entrée jusqu'à la balle de match. S'il a d'abord fait la différence sur les trop nombreuses fautes directes adverses, il a ensuite fait une démonstration, notamment au service (81 % de points gagnés derrière sa première, 61 % derrière sa seconde, 8 aces et aucune double faute), ne concédant pas la moindre balle de break.

Très autoritaire sur son engagement donc, Hurkacz a aussi joué de son envergure (1,96 mètre) au filet pour étouffer Pouille. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fait admirer ses qualités défensives, avec plusieurs passings et lobs bien sentis pour écoeurer définitivement l'adversité, s'adjugeant par trois fois le service du Français. Pouille a donc pu constater l'étendue du chemin qui lui restait à parcourir pour revenir dans le jeu, surtout dans sa régularité à l'échange. Mais chaque chose en son temps : maintenant qu'il semble pouvoir enchaîner les tournois, que ce soit en Challenger ou sur le circuit principal, un retour dans le Top 100 apparaît comme un premier objectif important à moyen terme.

