Un petit tour et puis s'en va pour Adrian Mannarino. Débarqué à Metz en qualité de tête de série 8 après une bonne victoire en simple en Coupe Davis la semaine dernière, le gaucher n'a pas su entretenir sa dynamique. Il faut dire qu'il est tombé mercredi sur un Mikael Ymer très en forme. Tombeur de Diego Schwartzman et de Jannik Sinner il y a quelques jours sous le maillot suédois, ce dernier l'a emporté en deux sets (7-5, 6-0) et 1h46 de jeu. Après une bataille farouche dans le premier acte où Mannarino a compté un break d'avance à 4-3, Ymer a pris son envol et affrontera Grégoire Barrère ou Oscar Otte au 2e tour.

Furness frustré

Il est passé tout près d'une grosse performance. Issu des qualifications et 208e joueur mondial, Evan Furness a bien failli s'offrir le scalp d'Alexander Bublik, mais le Kazakh l'a finalement coiffé au poteau. Le Français s'est finalement incliné (5-7, 6-4, 7-6) après 2h31 de jeu d'une grosse bataille. Il aura vraisemblablement de gros regrets car sa première victoire sur le circuit principal lui tendait les bras : par deux fois, Furness a ainsi compté un break d'avance dans le troisième set (à 1-0 et 3-1), mais il n'a pas su conserver son avantage. Au tie-break, Bublik a eu les nerfs plus solides, s'imposant 7 points à 5, pour retrouver Emil Ruusuvuori au 2e tour.

