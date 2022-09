Rinderknech se relance

Pour la troisième fois cette saison, Arthur Rinderknech jouera un quart de finale sur le circuit ATP. Mais cela ne lui était plus arrivé depuis sept mois et une demie à Dubaï. Depuis, le Français s'était battu avec un poignet récalcitrant. Il avait retrouvé des couleurs à l'US Open où Daniil Medvedev l'avait sorti au 2e tour, et il le confirme cette semaine à Metz. Face à Nikoloz Basilashvili qui l'avait battu lors de leurs deux précédents duels, le Français s'est montré d'une grande solidité pour s'imposer en deux sets (7-6, 6-3) et 1h34 de jeu.

Ad

ATP Metz Thiem plus solide que Gasquet : le résumé du match en vidéo IL Y A 6 HEURES

Après avoir compté un break d'avance dans le premier acte, Rinderknech a été poussé au jeu décisif. C'est à ce moment-là que le sort de la partie a en partie basculé en sa faveur. Il l'a arraché 13 points à 11 après avoir écarté deux balles de set notamment. Dans la seconde manche, il a ensuite su saisir sa seule opportunité à 4-3 pour sceller l'affaire. Il défiera le vainqueur du match entre le tenant du titre (et tête de série 2) Hubert Hurkacz et Dominic Thiem pour rallier le dernier carré.

ATP Metz Gasquet battu, Mannarino tombe d'entrée, Bonzi sort Humbert IL Y A UN JOUR