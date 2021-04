Daniil Medvedev a vécu une semaine bien difficile en Floride. Dimanche soir, il a souffert comme rarement en raison de crampes pour se défaire d'Alexei Popyrin, avant d'avoir le dernier mot (7-6, 6-7, 6-4). Deux jours plus tard, il a dû s'employer face à Frances Tiafoe 6-4, 6-3 dans un match au score trompeur. Ces deux matches ont démontré qu'il n'avait visiblement pas de marge à Miami, malgré son statut de grand favori et l'absence de autres cadors. Et en quart de finale, ce n'est pas passé face à Roberto Bautista.

C'est simple, Daniil Medvedev n'a tout simplement pas fait le poids face à l'Espagnol, qui l'a écoeuré en 1h32 en défendant parfaitement, comme il sait le faire, mais aussi en jouant le coup tactiquement avec des montées à la volée quasiment toutes payantes. Roberto Bautista atteint le dernier carré de l'épreuve floridienne pour la première fois en neuf participations.

Trois défaites en trois matches contre Bautista

Quatre jours après avoir été perclus de crampes lors de son troisième tour passé de justesse, le Russe n'a pas semblé diminué physiquement. Il a lâché de bons coups (8 aces), mais aussi fait trop de fautes directes, agacé par la résistance du N.12 mondial qui ne lui réussit décidément pas, puisqu'il en est à trois défaites en autant de confrontations.

Vendredi, Bautista affrontera l'Italien Jannik Sinner pour une place en finale. Favori, il devra néanmoins se méfier du 31e mondial, qui a écarté 7-6 (7/5), 6-4 le Kazakh Alexander Bublik. Ce dernier, lui a dit à sa rencontre au filet: "tu n'es pas humain, tu as 19 ans et tu joues comme ça...

