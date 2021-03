Il avait sûrement traversé l'Atlantique avec beaucoup d'ambition et d'espoir. Avec deux quarts de finale en ATP 500 dernièrement à Rotterdam puis Dubaï, Jérémy Chardy pouvait aborder ce premier Masters 1000 de l'année avec optimisme. Mais jeudi, il a semblé manquer d'énergie et l'a payé. Le Palois s'est ainsi incliné dès le 1er tour à Miami malgré un bon départ, renversé 3-6, 6-3, 6-4 en un peu moins de deux heures (1h54 de jeu précisément) par l'Américain Denis Kudla, 123e joueur mondial. C'est une vraie déception pour celui qui réalise le meilleur début de saison côté tricolore jusqu'ici.

Tout avait pourtant bien commencé pour le Français. Sans forcer sans talent, mais en accélérant légèrement le rythme dans le 8e jeu du premier set, il s'est emparé du service adverse, un break ponctué d'un retour gagnant de revers le long de la ligne. Dans la foulée, il a viré en tête et semblait sur le chemin d'une victoire sereine en deux manches. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la partie, il a perdu en vivacité dans ses déplacements et en engagement dans ses frappes. Et il l'a logiquement payé.

ATP Dubai Chardy chute aux portes des demi-finales face à Shapovalov 18/03/2021 À 12:41

Plus d'infos à suivre...

ATP Miami Masters 1000 de Miami 2021 : date, programme, diffusion, favoris ; toutes les informations pratiques 17/03/2021 À 13:41