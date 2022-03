Le tennis, une affaire familiale

Si Francisco Cerundolo est un joueur de tennis professionnel, ce n'est pas totalement un hasard. Avant lui, son père Alejandro l'était, même si ce dernier n'a jamais gagné un match sur le circuit principal et a été au mieux 309e joueur mondial. Cette passion commune a aussi été transmise au petit frère de "Fran", Juan Manuel, qui avait créé la sensation l'an dernier en allant chercher le titre à Cordoba en sortant des qualifications (8 victoires d'affilée), et ce à seulement 19 ans.

Si les deux frères ont des gabarits assez proches l'un de l'autre, Francisco est droitier, alors que Juan Manuel est gaucher. A noter qu'en février, l'espace de deux semaines, ils ont tous les deux fait partie du Top 100 en même temps, une première pour deux frères depuis la fratrie Zverev en mai 2019. Et le goût pour le sport de la famille Cerundolo ne s'arrête pas là puisque leur sœur Constanza est une joueuse talentueuse de… hockey sur gazon. Elle a d'ailleurs remporté les Jeux Olympiques de la Jeunesse avec l'Argentine en 2018, marquant 7 buts lors du tournoi.

Un terrien exclusif… jusqu'alors

Avant cette semaine floridienne qui ressemble à un conte de fées pour lui, Francisco Cerundolo n'avait pas gagné le moindre match sur dur sur le circuit. Il n'avait même joué en tout et pour tout que deux matches en grand tableau pour deux défaites donc : d'abord au 1er tour des Jeux de Tokyo face au Britannique Liam Broady (7-5, 6-7, 6-2), puis d'entrée à Adélaïde en tout début de saison contre l'Italien Gianluca Mager (6-3, 3-6, 6-4).

Dans la tradition argentine, "Fran" s'était donc avant tout distingué sur terre battue auparavant. La semaine suivant l'exploit de son petit frère à Cordoba en 2021, il avait failli l'imiter, échouant en finale à Buenos Aires contre Diego Schwartzman (6-1, 6-2) après être sorti des qualifications (7 victoires, 1 défaite). En février, il s'est également signalé en enchaînant un quart à Buenos Aires et une demie à Rio, butant à chaque fois encore sur Schwartzman, décidément sa bête noire. Il a par ailleurs gagné 5 titres sur le circuit Challenger, le dernier en date cette année à Santa Cruz en Bolivie.

Le demi-finaliste le plus mal classé de l'histoire du tournoi

Pour vous donner une idée de l'ampleur de la surprise créée à Miami par Francisco Cerundolo, il faut se rendre compte que, lors des 36 éditions précédentes de l'épreuve, le dernier carré avait été systématiquement composé de membres du Top 100. Or, l'Argentin pointe cette semaine à la 103e place mondiale. Il bat donc le record du joueur le moins bien classé à atteindre le dernier carré jusqu'ici détenu par un certain… Sébastien Grosjean, 74e, en 1999.

"Fran" fait d'ailleurs d'une pierre deux coups, question sensation. En Floride, il est aussi devenu le premier joueur à aller aussi loin pour ses débuts en Masters 1000 depuis le Polonais Jerzy Janowicz à Paris-Bercy en 2012. Ce dernier avait même alors poussé l'aventure jusqu'en finale où l'Espagnol David Ferrer l'avait finalement arrêté. Pour faire au moins aussi bien, Cerundolo devra se défaire de Casper Ruud qui est aussi, ironie du sort, un spécialiste de la terre battue à l'origine. Même s'il est membre du Top 10 et favori, le Norvégien n'a lui non plus jamais joué de finale en Masters 1000.

Il a vengé son frère à Miami

Quand Gaël Monfils s'est lourdement incliné face à Cerundolo dès le 3e tour (6-2, 6-3), la déception était assez grande, vu le classement et les références sur dur de l'Argentin comme nous l'avons évoqué précédemment. Mais le numéro 1 français n'est pas le seul à s'être fait surprendre. Avant l'abandon de Jannik Sinner (victime d'ampoules au pied) en quart, deux Américains, et non des moindres, sont également tombés sous les coups de "Fran" : Reilly Opelka, 18e mondial, au 2e tour et Frances Tiafoe, 31e à l'ATP, en huitième.

Ce dernier a d'ailleurs été le bourreau de… Juan Manuel Cerundolo au 3e tour. Pour venir à bout de Tiafoe (6-7, 7-6, 6-2), Francisco ne s'est donc pas privé des conseils de son frère cadet. "Nous avons traversé toutes les étapes de sa carrière ensemble, et j'espère qu'il obtiendra le plus grand succès possible. Ça me rend heureux d'avoir partagé cette semaine, même si c'est dommage d'avoir perdu le premier et que nous n'ayons pas pu jouer l'un contre l'autre", a d'ailleurs témoigné Juan Manuel sur le site de l'ATP. Sans Tiafoe, il aurait donc pu y avoir un huitième de finale 100 % Cerundolo.

Il poursuit ses études en parallèle

Même s'il rêvait de devenir joueur professionnel, Francisco Cerundolo a longtemps fait des études sa priorité. A tel point qu'après avoir terminé ses études secondaires à Buenos Aires, il a passé un semestre à étudier l'économie à l'université de Caroline du Sud aux Etats-Unis en 2018. Dans la foulée, il a finalement décidé de tenter sa chance sur les circuits secondaires. Il n'a toutefois jamais perdu de vue ses objectifs académiques.

Depuis quelques années, avec l'accord de l'ATP, il suit ainsi des cours et un cursus spécialisé en management, économie et finance en ligne à l'université de Parleme. Et il semble capable de mener de front sa carrière et cette activité : fin 2020, il avait ainsi gagné le tournoi Challenger de Split (Croatie) tout en passant trois examens au cours de la même semaine. "A Miami, je n'ai pas eu vraiment le temps d'étudier, mais c'est quelque chose que je veux continuer à faire. J'espère réussir à obtenir mon diplôme universitaire", a-t-il ainsi confié.

