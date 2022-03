Au pied de la montagne John Isner, Hugo Gaston avait un sacré défi à relever. Et dans un remake de David contre Goliath, Hugo Gaston y est parvenu vendredi au 2e tour du Masters 1000 de Miami. Bluffant de maîtrise tactique et de gestion de la frustration à la relance, le jeune Français s'est imposé en deux sets (7-6, 6-4) et 1h34 de jeu face au 22e joueur mondial. Pour la première fois cette saison, il enchaîne deux victoires et affrontera un autre gaucher en la personne du Britannique Cameron Norrie pour son prochain match.

Décidément, il n'est jamais aussi inspiré que quand il est en position d'outsider. Vendredi, Hugo Gaston a sorti toute sa panoplie pour entrer progressivement dans la tête de John Isner qui a fini par céder, et ce malgré ses 22 aces et 83 % de points gagnés derrière sa première balle. Car à la puissance de feu américaine, le natif de Toulouse a opposé sa science du jeu, sa finesse et un toucher de balle sans pareil.

Un tie-break plein de sang-froid et une tactique parfaite

Dès le premier jeu de la partie, à la relance, Gaston a ainsi annoncé la couleur : un festival d'amorties et un premier lob de revers aussi délicieux qu'extraordinaire face à un tel géant lui ont permis de se procurer trois balles de break. Mais toujours d'une précision redoutable sur sa première, surtout quand il en a le plus besoin, Isner a éteint l'incendie. La suite du set a été équilibrée, l'Américain obtenant à son tour des occasions en retour, cinq précisément. Mais le Français les a toutes écartées dont une à 6-5 contre lui, pour disputer un tie-break.

Et c'est à ce moment précis que Gaston a fait preuve d'un sacré caractère. Ni un mini-break concédé d'entrée, ni l'expérience dans l'exercice de l'Américain, ni l'avantage extraordinaire en taille de ce dernier (15 ans et 35 centimètres d'écart entre les deux hommes) n'ont ému le Français qui est revenu à 4 points partout avant de passer pour la première fois devant à 6 points à 5 et de conclure dans la foulée sur un enchaînement retour plongeant-passing long de ligne de coup droit gagnant d'école.

Perturbé par les variations adverses, Isner ne savait plus vraiment où il habitait et a multiplié les erreurs en coup droit. Après avoir frôlé la correctionnelle sur son service d'entrée de 2e set (3 balles de break sauvées), il a semblé se remettre peu à peu à flot. Mais Gaston n'a jamais dévié de sa tactique et son travail de sape a payé. Ecoeuré par un nouveau lob soyeux de son adversaire à 4-4, l'Américain a concédé le break fatidique alors qu'il servait pour rester dans le match à 5-4 contre lui. Un ultime retour gagnant et Gaston pouvait exulter. Cette victoire, il l'a bien méritée.

