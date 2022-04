Complètement débordé par Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev a été défait en quart de finale du tournoi de Miami dans la nuit de jeudi à vendredi. On a senti le Russe marqué physiquement, parfois un peu court sur certains points. Une impression rapidement confirmée par l'intéressé en conférence de presse : "Je ne me sentais pas au mieux tout le match. Après les gros points, je ne retrouvais pas mon souffle assez vite" s'est plaint l'ancien, très bref, numéro 1 mondial.

"Ça peut arriver mais dans le deuxième set, il y a un moment où je me suis senti vraiment étrange. Je n'en connais pas vraiment la cause, peut-être la chaleur. (...) Et après dans les vestiaires, je crampais beaucoup. (...) Tous mes muscles ont eu des crampes, des crampes, des crampes" a-t-il poursuivi.

Pas de pression pour la place de numéro 1

Ce match était l'occasion pour Medvedev, en cas de victoire, de récupérer la tête du classement ATP, qu'il a brièvement chipée puis rendue à Novak Djokovic. Mais la possibilité de reprendre le trône de numéro n'a pas été une pression supplémentaire, a expliqué le Russe : "Pour moi, il était plus important de gagner le match en lui-même que de devenir numéro 1 en gagnant ce match, a expliqué le Moscovite. Je l'ai plus vu comme un bonus. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir été stressé ou quoi que ce soit".

Reste que le titre de numéro un mondial lui a échappé, et sa place en demi-finale du tournoi floridien aussi. Hurkacz retrouvera Carlos Alcazar, toujours aussi impressionnant, en demi-finale dans la nuit de vendredi à samedi (1h). Spectacle en perspective.

