Il a les manières du jeune homme très bien éduqué qu'il est et la timidité de sa sortie d'adolescence dans ce monde peuplé d'adultes. Dimanche, après avoir soulevé son premier trophée dans un Masters 1000 en battant Casper Ruud en finale , Carlos Alcaraz a répondu aux questions de Tennis Channel et notamment à celles de Martina Navratilova, l'une des plus imposantes légendes de l'histoire du tennis.

"Quand as-tu compris que tu étais capable de battre tout le monde ?", lui a demandé l'ancienne numéro un mondiale. La gêne palpable du triomphateur floridien avait alors quelque chose de presque touchant, exposant au grand jour la dichotomie entre le compétiteur habité et sûr de lui qu'il est sur le court et ce manque d'assurance en dehors.

Mais il ne faut pas s'y tromper. S'il affiche une modération toute nadalienne dans son discours, et c'est peut-être un des points sur lesquels la comparaison si récurrente avec son illustre aîné a le plus de sens, Alcaraz sait ce qu'il veut et tout autant ce qu'il vaut. "J'ai dû rêver pour la première fois de devenir numéro un mondial quand j'avais cinq ou six ans, dit-il. Mais ce sont des rêves d'enfant. Ce n'est vraiment que cette année que j'ai pris conscience que je pouvais battre les meilleurs."

Après les Masters 1000, il y a quoi déjà ?

Pour un peu, il serait plus surpris que le reste du monde de la rapidité de son avancée ces dernières semaines. Comme si Alcaraz allait trop vite pour Carlos. "Bien sûr que je me surprends moi-même, confirme le Murcien. Je ne m'attendais pas du tout à avancer si vite. Mon objectif était d'être Top 15 à la fin de l'année et maintenant je suis 11e, tout près du Top 10. Ça veut dire que tout le travail produit au quotidien avec mon équipe paie déjà."

Carlos Alcaraz, vainqueur du Masters 1000 de Miami. Crédit: Getty Images

Compte tenu de la fulgurance de son ascension, il va devoir très vite réviser à la hausse ses ambitions pour cette saison 2022 : il a déjà coché toutes les cases des objectifs fixés à l'intersaison avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero, que ce soit en termes de classement ou de résultats. Le Top 15, c'est donc une affaire réglée. Après avoir conquis son premier titre à l'été 2021 à Umag, un ATP 250, il espérait aller chercher un ATP 500 cette année. Fait. Dès le mois de février. "Après, on s'est dit, bon, le prochain but, c'est d'essayer de gagner un Masters 1000", reprend le phénomène. Dès le deuxième rendez-vous de ce calibre, c'est fait.

Alors, quitte à le faire rougir, forcément, la prochaine étape... "J'aimerais bien gagner un Grand Chelem cette année, mais c'est tellement difficile...", tempère-t-il, avant, tout de même, d'afficher une ambition bien concrète celle-ci : "Je voudrais me qualifier pour les ATP Finals (le Masters, NDLR) pour la première fois". Sachant qu'il a déjà engrangé 1950 points après avoir plus que doublé son pécule 2022 en s'imposant au Hard Rock Stadium dimanche et qu'il occupe à l'issue de ce premier trimestre la 2e place du classement "Race", la chose paraît plus qu'envisageable. Seul un certain Rafael Nadal le devance encore. Sacré duo.

Rafa, c'est un de plus grands joueurs de tous les temps, moi je suis un jeune homme qui essaie de vivre ses rêves

Nadal. Alcaraz. Nadalcaraz. L'idole et l'héritier annoncé. Si vous êtes lassés de la comparaison, ou du tintamarre autour du "Alcaraz futur grand", mauvaise nouvelle pour vous. Son titre à Miami va remettre une pièce dans la machine plutôt que de la mettre en veilleuse. Rafael Nadal a d'ailleurs été le premier à féliciter son cadet en se fendant d'un tweet juste après la finale : "Bravo 'Carlitos' pour ta victoire historique. Assurément la première d'une longue série à venir !"

"Si on me compare avec Rafa, ça veut sans doute dire que je fais de très bonnes choses et que je suis dans la bonne direction", ose-t-il, avant une mise au point, sans fanfaronnade ni agacement. "J'essaie de ne pas penser à ça. Rafa, c'est Rafa et Carlos Alcaraz, c'est Carlos Alcaraz. Rafa, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, moi je suis un jeune homme qui essaie de vivre ses rêves. Il est mon idole, il m'a toujours inspiré depuis que je suis tout petit, j'ai regardé tant de ses matches. J'aimais m'inspirer de lui et être en même temps que lui sur le circuit, avoir l'occasion de jouer contre lui, c'est assez spécial. Mais je suis Carlos, pas Rafa." Ça a l'air bien aussi.

Carlos Alcaraz a l'air presque surpris de tenir dans ses bras le trophée de Miami. Crédit: Getty Images

