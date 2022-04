Carlos Alcaraz (16e mondial) a encore frappé. Cette nuit, le prodige espagnol de 18 ans s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami, en battant le Serbe Miomir Kecmanovic (6-7, 6-3, 7-6) au terme d'un match somptueux.

L'Espagnol, qui reste sur une autre demie à Indian Wells (Californie) perdue de peu face à Rafael Nadal, tentera vendredi d'accéder à sa première finale d'un tournoi de cette envergure. Troisième plus jeune joueur de l'histoire, après Felix Auger-Aliassime (2019) et Nadal (2005) à atteindre le dernier carré du tournoi, il lui faudra pour cela battre le tenant du titre, Hubert Hurkacz (10e), très solide, qui a écarté plus tôt le N.2 mondial Daniil Medevedev (7-6, 6-3).

Et il lui faudra aussi récupérer de ses efforts, car pendant 2h23 d'un tennis flamboyant et spectaculaire, Miomir Kecmanovic et lui ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour ravir les fans de la petite balle jaune. Malgré la perte du premier set, au cours duquel le Serbe a été plus précis dans les moments-clés, Carlos Alcaraz n'a rien lâché, se montrant plus agressif et entreprenant, à l'image de ses montées à la volée (29 points réussis sur 34 tentatives).

Le match est resté serré jusqu'au bout, chacun remportant des points plus beaux les uns que les autres. Et au jeu décisif, l'Espagnol pourtant breaké et mené 5-3, a encore élevé son niveau de jeu, déjà très haut, pour remporter les quatre points suivants, sur une énième montée à la volée. Promis à un grand avenir, depuis qu'il a crevé l'écran l'an passé à l'US Open où il a atteint les quarts, en éliminant au passage Stefanos Tsitsipas, alors 3e mondial, dans un match très disputé de plus de 4 heures, Carlos Alcaraz a remporté le premier tournoi de sa carrière en février à Rio de Janeiro. A Miami, il peut frapper un encore plus grand coup.

