Nick Kyrgios s'est fait rattraper par ses démons. Face à un Jannik Sinner très sérieux durant toute la partie, l'Australien a finalement craqué, notamment à cause d'un comportement douteux sur le terrain 7-6 (3), 6-3. Souvent trop expressif, Kyrgios s'est finalement piégé lui-même perdant la concentration que son adversaire, lui, possédait. Très belle performance de Sinner qui rejoint quant à lui les quarts de finale du Masters 1000 de Miami.

Il était difficile de pronostiquer avant le match un quelconque vainqueur, tant Kyrgios peut se montrer imprévisible pendant que Sinner a la faculté d'élever très haut son niveau de jeu. Une chose était sûre néanmoins, c'est que le spectacle allait être au rendez-vous, que ce soit pendant ou en dehors du jeu. Si parfois l'ambiance électrique peut galvaniser l'Australien, cette fois elle aura été un boulet pendu à ses pieds.

Kyrgios, un point puis un jeu de pénalité

En début de match, Sinner a démontré une certaine fébrilité. Auteur de trois doubles fautes dans les trois premiers jeux, l'Italien a offert deux balles de break que Kyrgios n'a finalement pas converti. De son côté, l'Australien a parfaitement tenu sa mise en jeu tout en offrant des points gratuits sur la mise en jeu adverse. Un cocktail qui n'a offert aucun break de tout le set, emmenant les deux joueurs dans un tie break. Très nerveux et un peu trop bavard, Kyrgios s'est finalement vu infliger un point de pénalité après un second avertissement dans le tie-break, donnant à Sinner trois balles de set. Il n'en fallait pas plus à l'Italien pour le remporter.

Totalement hors de ses gonds, Kyrgios a alors pété un plomb sur son banc, fracassant l'une de ses raquettes. Un comportement qui lui a valu un jeu de pénalité, synonyme de break. Une décision qui aura son importance dans ce match, puisque malgré son énervement, l'Australien n'a pas lâché la moindre mise en jeu, avant de finalement craquer en toute fin de match face à un Sinner calme et sérieux durant toute la rencontre. Victoire finale 7-6(3), 6-3 pour Sinner qui continue sur sa belle lancée dans ce tournoi tandis que Kyrgios lui dit "au revoir" avec, sans hésitation, aucun regret.

