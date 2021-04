Si certains doutaient encore de l'état d'esprit de Benoit Paire depuis plusieurs semaines, le Français s'est chargé de faire une petite piqure de rappel dimanche. Après sa défaite au premier tour du Rolex Monte-Carlo Masters face à l’Australien Jordan Thompson (4-6, 7-6, 6-7), le natif d'Avignon a fait des déclarations dont lui seul a le secret devant les journalistes présents sur place.

"Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. J’habite à deux heures de route. Je fais le double et je me casse", a d'abord lancé le 33e mondial en conférence de presse, selon des propos retranscrits par Var-Matin. Pourtant, son combat face à Thompson aura duré un peu plus de trois heures dimanche. Mais visiblement, Benoit Paire n'a plus la tête au tennis : "Quand on joue dans un cimetière, alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde, où est le plaisir ? C’est vide, c’est une ambiance d’une tristesse rarement vue."

Depuis plusieurs mois, Paire ne semble plus prendre de plaisir sur les courts, et il l'a notamment fait savoir sur son compte Instagram à plusieurs reprises. Dimanche, devant les journalistes présents à Monte Carlo, le joueur en a remis une couche après sa défaite : "Le circuit est pourri. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m’en fous. Je n’ai plus l’étincelle. Je perds, tant mieux, je rentre chez moi. J’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel alors je suis venu, mais il y a zéro ambiance, il ne se passe rien. Vous allez me dire c'est comme la vie normale, mais elle est à chier en ce moment." Nul ne sait quand Benoit Paire retrouvera du plaisir sur les courts. Mais ça ne semble pas être pour tout de suite...

