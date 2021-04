Tennis

ATP Monte-Carlo - Stefanos Tsitsipas, un succès et un exploit

JEU SET ET MATHS - Monte Carlo a trouvé son vainqueur en la personne de Stefano Tsitsipas. Cette édition a réservé beaucoup de surprises et aussi de records. Jeu, Set et Maths vous dit tout sur le succès de Tsitsipas, les éliminations de Nadal et Djokovic, sans oublier Benoit Paire.

00:02:13, il y a une heure