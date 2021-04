Tennis

Deux éliminations qui posent des questions

MONTE CARLOS - Après le succès de Tsisipas dans le tournoi ce dimanche, nos consultants Justine Hénin et Arnaud Di Pasquale sont revenus sur les défaites de Novak Djokovic et de Rafael Nadal. Justine Hénin parle de préparation pour Roland Garros pour le Serbe. En revanche, la défaite de l'Espagnol est dû à un adversaire tout simplement plus fort pour Arnaud Di Pasquale.

00:02:09, il y a 2 heures