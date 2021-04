Fabio Fognini a finalement perdu sa couronne sur le Rocher. Tenant du titre, l'Italien a subi la loi du solide terrien Casper Ruud vendredi en quart de finale à Monte-Carlo. Le jeune Norvégien, bien plus régulier en fond de court, s’est imposé en deux sets (6-4, 6-3) et un peu plus d’une heure et demie de jeu (1h36 exactement). Déjà tombeur de Pablo Carreno Busta la veille, il s’offre ainsi un deuxième membre du Top 20 d’affilée et se qualifie pour sa deuxième demi-finale de Masters 1000 consécutive sur terre battue après Rome l’an passé. Il pourrait y défier l’ogre de l’ocre Rafael Nadal, qui affronte Andrey Rublev dans le dernier match de la journée.

Casper Ruud confirme ainsi sa trajectoire ascendante sur le circuit depuis près de deux ans, même s'il faut concéder que Fognini lui a bien facilité la tâche. Dominateur en début de match, l'Italien n'a su maintenir sa concentration à un niveau suffisamment élevé pour espérer un meilleur sort. Ses 33 fautes directes (pour 18 coups gagnants) dont 19 en coup droit lui ont été fatales, alors que presque à chaque fois qu'il a consciencieusement construit le point, il en a été récompensé (11/13 au filet). Le Norvégien, lui, est resté remarquablement solide de bout en bout et a donc bien mérité sa victoire.

