Coup de tonnerre à Monte-Carlo. Positif au Covid-19, Daniil Medvedev est officiellement disqualifié pour le tournoi monégasque. Le Russe, tête de série numéro 2 et forcément très attendu sur la terre battue de la Principauté, va désormais devoir passer par la case isolement en attendant sa guérison totale.

"C'est une grosse déception de ne pas jouer à Monte-Carlo, a-t-il confié dans un communiqué après l'annonce de la nouvelle. Mon objectif est maintenant de récupérer et de revenir sur le circuit aussi vite que possible et en sécurité." Daniil Medvedev devait affronter le Brésilien Marcelo Demoliner lors du deuxième tour du tournoi monégasque. "Medvedev a été placé à l'isolement et continue d'être suivi par le médecin du tournoi et l'équipe médicale de l'ATP", détaille un communiqué diffusé par l'organisation.

