La saison printanière de terre battue est lancée ! Pour son match inaugural, le Masters 1000 de Monte-Carlo s'était offert une belle affiche avec David Goffin et Marin Cilic. Le Croate a beau être redescendu au 43e rang mondial et n'avoir gagné que cinq matches cette saison, il a été un adversaire coriace pour le 14e joueur à l'ATP, lui-même en difficulté depuis sa finale à Montpellier. Les deux joueurs ont fait durer le suspense jusqu'au troisième set mais Cilic n'a pas tenu la distance (6-4, 3-6, 6-0).

Pourtant, le vainqueur de l'US Open 2015 était parvenu à revenir un set partout après la déception de la première manche. Alors qu'il menait 3-0 et d'un break, Cilic a laissé Goffin revenir rapidement à hauteur et c'est finalement lui qui a craqué à 4-4 en lâchant son engagement (6-4).Dans la deuxième manche, le scénario fût inverse puisque c'est le Croate qui a lâché le premier son service mais c'est bien lui qu'il l'a emporté (3-6). Il avait cependant tout donné et devait craquer physiquement dans l'ultime manche (6-4, 3-6, 6-0).

