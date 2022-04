Et dire qu'il restait sur trois défaites en débarquant à Monte-Carlo. Après avoir créé l'événement de ce début de tournoi face à Novak Djokovic mardi, Alejandro Davidovich Fokina a su faire ce que peu parviennent à réaliser après un tel exploit : surfer sur la vague. Et ce vendredi en quart de finale, il a sorti le grand jeu face à un Taylor Fritz récemment sacré à Indian Wells et en pleine confiance pour s'ouvrir le chemin de sa première demi-finale en Masters 1000 après une bataille de grande qualité en trois sets (2-6, 6-4, 6-3) et 2h25 de jeu. Dans le dernier carré, le 46e joueur mondial défiera soit Grigor Dimitrov, soit Hubert Hurkacz.

