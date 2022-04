Le Prince du Rocher, c'est encore lui. Stefanos Tsitsipas a réussi dimanche la remarquable performance de conserver sa couronne à Monte-Carlo, devenant le premier joueur à y parvenir depuis Rafael Nadal en 2018. Le numéro 5 mondial a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour maîtriser un Alejandro Davidovich Fokina en verve pour sa première finale sur le circuit ATP. Il s'est ainsi imposé en deux sets (6-3, 7-6) et 1h36 de jeu pour conquérir le 8e titre de sa carrière et le deuxième en Masters 1000.

Ad

ATP Monte-Carlo Tsitsipas a tout pour asseoir son règne, mais Davidovich s'accroche à son rêve IL Y A 18 HEURES

En arrivant sur le Rocher, il avait tout à perdre. Stefanos Tsitsipas en repart requinqué et à nouveau couronné. Favori de cette finale qui l'opposait à la sensation du tournoi Alejandro Davidovich Fokina, le Grec a assumé son statut et montré que le terre battue sublimait toujours autant son jeu et sa palette technique. Il a aussi fait preuve de caractère pour résister à la fougue adverse en fin de partie, alors qu'il aurait pu être déstabilisé par l'Espagnol qui avait enflammé le public.

La fin de second set a ainsi constitué le moment fort d'une finale fort agréable. Pour la première fois invité à ce stade de la compétition sur le circuit ATP, Alejandro Davidovich Fokina aurait pu être terrassé par l'enjeu et paralysé par la nervosité. Il n'en a rien été. Mené d'un set et d'un break (6-3, 2-0) après avoir perdu cinq jeux d'affilée, clairement dominé par la maîtrise du jeu sur ocre de son rival, le jeune Espagnol a été fidèle à son credo des tours précédents : ne jamais rien lâcher quel que soit le scénario de la partie.

Grâce à ses contres fulgurants, sa capacité à changer vite de direction notamment le long de la ligne, le tombeur de Novak Djokovic a refait son retard. Et plutôt deux fois qu'une puisqu'il a, à nouveau, débreaké à 6-3, 5-4, alors que Tsitsipas servait donc pour le titre. Sa vitesse de balle, frappée plus à plat, a contraint le Grec à reculer pour disputer un tie-break de tous les dangers. Habité, brandissant le poing, Davidovich Fokina a prouvé à tous ceux qui le craignaient qu'il n'avait pas joué sa finale la veille en demie contre Grigor Dimitrov. Il est allé chercher le soutien de la foule qui le lui a bien rendu.

Et c'est à ce moment-là que Tsitsipas a sans doute été le plus fort, refusant de se laisser emporter par la vague. Dans le tie break, il a opposé aux assauts survoltés de son rival une excellente couverture de terrain et une capacité à utiliser toute la géométrie du court à son avantage. Alternant trajectoires bombées notamment en coup droit croisé, mais aussi slices de revers - un coup qu'il maîtrise moins bien mais qui s'est avéré payant -, il a déployé tous ses talents pour enchaîner cinq points de 0-1 à 5-1 avant de conclure sur une merveille de passing croisé de revers sur sa seconde balle de match.

Plus d'infos à suivre...

ATP Monte-Carlo Tsitsipas qualifié pour sa 2e finale de suite : "Je ne suis pas encore le boss à Monte-Carlo" IL Y A UN JOUR