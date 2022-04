ATP Monte-Carlo

Il s'est agenouillé, face contre la terre battue du court Rainier-III pendant de longues secondes. Et ce après s'être déjà laissé tomber sur le dos et avoir salué son adversaire au filet. C'est dire à quel point Stefanos Tsitsipas voulait ce trophée, le deuxième consécutif pour lui sur le Rocher. Dans les bras de son père Apostolos, il a encore célébré sans retenue cet accomplissement que constitue le 8e titre de sa carrière professionnelle, et surtout le premier en 2022.

On pourrait penser que si le Grec était si heureux et démonstratif, c'était parce que grâce à cette victoire, il entre dans un cercle très fermé : celui de ceux qui ont réussi à conserver leur couronne à Monte-Carlo. Il figure ainsi désormais aux côtés d'Ilie Nastase, Björn Borg, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero et bien sûr Rafael Nadal. Mais les raisons de la joie intense de l'intéressé étaient bien plus prosaïques. "C'est deux fois plus spécial que mon premier titre ici. J'ai vécu le tournoi avec beaucoup plus d'intensité cette année avec le public. Vous avez beaucoup plus d'émotions quand vous arrivez à l'emporter à la fin dans ces conditions", a-t-il témoigné à nos confrères de Tennis Channel.

Le retour du public l'a transporté

Même s'il s'agissait d'un événement d'importance, la conquête de son premier Masters 1000 l'an dernier avait été un peu gâchée l'an dernier par le huis clos, Covid oblige. Cette fois, Tsitsipas a été transporté par son aventure sur le Rocher parce qu'il l'a partagée avec des milliers de spectateurs enthousiastes. Une foule seule à même de créer cette électricité caractéristique des matches épiques comme lors de son quart de finale face à Diego Schwartzman où il a réussi une remontée improbable de 0-4 à 6-4 dans l'acte final.

Ce match a tout changé pour lui, lui a redonné une confiance en soi qui l'avait un peu quittée ces dernières semaines, notamment lors d'une tournée nord-américaine sur dur quelconque. Cette conviction lui a permis de ne pas sombrer quand Davidovich Fokina a brutalement haussé son niveau de jeu, le débreakant alors qu'il servait pour le titre. Tsitsipas n'a pas toujours été brillant, mais il a su l'emporter au combat.

Le point de la soirée : Tsitsipas plonge à la volée pour s'offrir une balle de match

"Les choses ne tournaient pas en ma faveur, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à essayer de trouver des solutions différentes. Je savais qu'il allait trouver du relâchement dans le jeu à 5-4. Ses frappes étaient plus lourdes, je sentais que ses balles tournaient davantage. Il trouvait beaucoup plus de profondeur, avec de bons retours sur mes services. Donc c'était un super débreak pour lui, mais je ne voulais pas m'arrêter à ça. J'ai continué à me pousser au maximum, et je savais que le tie-break était l'occasion de tout donner pour gagner", a-t-il encore confié à la télévision américaine.

Parfois on doute de soi, mais c'est important de garder la tête haute

Une manière aussi de rendre hommage à un adversaire qui ne lui a pas facilité la tâche, loin s'en faut. Davidovich Fokina n'a rien lâché et a su se relancer alors qu'il semblait en panne de solutions, mené d'un set et d'un break. "Il s'est battu à des moments où je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Il peut sortir des coups gagnants incroyables de nulle part et se montrer imprévisible. J'ai été capable de l'en empêcher au maximum. Je savais qu'il serait dangereux, mais c'est une super victoire pour moi. Je suis vraiment fier d'avoir cru autant en mon jeu. Parfois on doute de soi, mais c'est important de garder la tête haute."

Un superbe passing de revers pour le titre : la balle de match qui libère Tsitsipas

De retour au premier plan après avoir survécu à quelques montagnes russes, Tsitsipas peut désormais s'appuyer sur cette semaine aux allures de tournant. S'imagine-t-il d'ores et déjà soulever la Coupe des Mousquetaires comme tous ceux qui ont gagné deux fois de suite Monte-Carlo avant lui ? Le Grec l'assure : il ne met pas la charrue avant les bœufs et ne pense pas encore à Roland-Garros. Mais il se verrait bien enchaîner dans les semaines qui arrivent, et notamment à Barcelone où il défend une finale, pour construire une dynamique de succès qui ferait a fortiori de lui un favori.

"Si je suis capable de gagner sur terre autant que possible et vraiment me concentrer un peu plus sur les autres surfaces, je peux vraiment réussir une grande saison, peut-être même finir parmi les deux meilleurs", s'est-il avancé, conscient que la finale perdue à Roland avait constitué une vraie fracture. Et pourquoi pas ? Après tout, le voici d'ores et déjà 2e à la Race derrière Rafael Nadal. Décidément, les choses tournent (très) vite en ce moment.

