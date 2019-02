Présentation Montpellier : Pouille défend un titre courtisé par des Français, Shapovalov ou Goffin

Open Sud de France

ATP 250

Pays : France

Dates : 3 février - 10 février

Dotation : 586 140 euros

Tenant du titre : Lucas Pouille

Forces en présence

Comme de tradition, les Français répondent présent lors du rendez-vous héraultais. Le mieux classé d’entre eux, Lucas Pouille, sera de la partie pour défendre son titre. Bon nombre de ses compatriotes participeront également à la fête puisque Gilles Simon, Benoît Paire, Pierre-Hugues Herbert ou encore Jérémy Chardy s’aligneront, tout comme Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, opposés au 1er tour après avoir bénéficié de wild-cards.

Un autre homme a également reçu une invitation, et pas n’importe qui : Denis Shapovalov. Le Canadien, 25e joueur mondial, fera sa première apparition à Montpellier et sera un candidat crédible au titre, lui qui a pris un set à Novak Djokovic au 3e tour de l’Open d’Australie. Autre nom bien connu du circuit à participer, le Belge David Goffin, 21e à l’ATP, sans oublier Philipp Kohlschreiber (32e mondial) et le déclinant Tomas Berdych, aujourd’hui classé 79e.

Denis Shapovalov, Australian Open 2019Getty Images

Le tableau

Les quatre premières têtes de série (Pouille, Goffin, Shapovalov, Simon) sont exemptées du premier tour et entreront directement en huitièmes de finale. Le match le plus intrigant de ce premier tour opposera Jo-Wilfried Tsonga à Ugo Humbert, deux Français éliminés prématurément du dernier Open d'Australie (deuxième et premier tours) et qui se disputeront le billet pour affronter Gilles Simon en huitièmes. Benoît Paire débutera pour sa part contre le Russe Evgeny Donskoy (N.96) avant peut-être de retrouver le Tchèque Tomas Berdych en quarts.

Les quarts théoriques :

Lucas Pouille (Fra/N.1) - Philipp Kohlschreiber (All/N.5)

Gilles Simon (Fra/N.4) – Jérémy Chardy (Fra/N.6)

Pierre-Hugues Herbert (Fra/N.7) - Denis Shapovalov (Can/N.3)

Benoît Paire (Fra/N.8) – David Goffin (Bel/N.2)

L'homme à suivre : Lucas Pouille

Evidemment. Lucas Pouille sera attendu pour au moins deux raisons : il défend son titre à Pérols et retrouve son pays auréolé d’une demi-finale à l’Open d’Australie. S’il n’a rien pu faire face à l’ogre Djokovic, le natif de Grande-Synthe a régalé à Melbourne : après avoir remporté son bras de fer face à l’espoir local Popyrin, il s’est offert successivement Coric puis Raonic pour goûter pour la première fois aux joies d’un dernier carré de Majeur. Remonté au 17e rang mondial, Pouille aura un statut à défendre et une pression à gérer : gagner au risque de décevoir.

La stat : 2

En huit éditions, la victoire finale n’a échappé à un joueur français qu’à deux reprises. Tomas Berdych s’était défait de Richard Gasquet en 2012 et Alexander Zverev avait pris le meilleur sur le Biterrois en 2017. Pour le reste, les Tricolores ont été à l’honneur dans l’Hérault. Gaël Monfils s’est illustré le premier en 2010 avant de récidiver en 2014. Gasquet a fait mieux avec trois titres (2013, 2015, 2016) mais ne pourra prétendre à une septième finale à Montpellier cette année, la faute à une hernie à l’aine opérée mi-janvier. L’an dernier, c’est Lucas Pouille qui avait triomphé.