Il a traîné comme un boulet un début de match raté. Grégoire Barrère ne goûtera pas au dernier carré dans l’Hérault. Vendredi, il a buté sur la tête de série numéro 7 du tournoi, Filip Krajinovic, trop solide et logique vainqueur en deux manches (6-2, 7-5) et 1h14 de jeu. Vainqueur surprise de Grigor Dimitrov au tour précédent, le Français aura vécu une belle semaine à Montpellier même si sa conclusion lui laissera un goût amer puisqu’il n’a pu convertir aucune de ses deux balles de deuxième set sur le service adverse. Le Serbe, lui, attend soit Gaël Monfils soit Norbert Gombos en demi-finale.

Quand on a battu un joueur du talent de Dimitrov, Filip Krajinovic ne semble présenter, a priori, rien d’insurmontable. Mais le 44e joueur mondial a montré à Grégoire Barrère la différence entre la théorie et la pratique. Très à l’aise en indoor, celui qui avait atteint la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2017 a pris le Français à la gorge d’entrée, puis a su capitaliser sur ce départ en fanfare pour conclure en deux manches.

Barrère a réagi trop tard

D’abord à côté de son sujet et étouffé par le rythme infernal du Serbe à l’échange, Barrère a vu les jeux défiler et le premier set lui échapper rapidement. Inexistant à la relance, le Français a vu son adversaire - certes excellent sur sa première balle (78% dans la première manche et 93 % de points gagnés derrière) - enchaîner 21 points sur son service entre le milieu du premier acte et le début du deuxième. Hésitant dans ses schémas tactiques, il a toutefois eu le mérite de se reprendre peu à peu sur son service et le combat s’est installé progressivement.

Plus agressif, s’engageant davantage dans chaque frappe avec un fil conducteur à l’échange, Barrère a alors rivalisé en cadence du fond du court pour obtenir finalement ses deux premières balles de break, au meilleur des moments à 5-4 pour lui dans le second set. Mais Krajinovic a eu les nerfs solides et, dans le jeu suivant, a fait la différence fatidique.