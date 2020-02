Pierre-Hugues Herbert voulait sa revanche. C'est raté. Après un match épique à Melbourne, où il s'était incliné en cinq sets, le Français a de nouveau été battu par David Goffin ce vendredi en quarts de finale de l'Open Sud de France. Malgré quelques opportunités, P2H s'est incliné en deux sets (6-4, 7-6 [5]) et un peu plus d'1h30 de jeu.

Si le premier set a été nettement en faveur de Goffin (10e mondial), le second a été bien plus accroché. Herbert, finaliste de la précédente édition, comptant jusqu'à 3 jeux d'avance à 4-1. Mais l'incroyable pugnacité du Wallon a payé : Goffin est parvenu a débreaker deux fois et à enchaîner quatre jeux consécutifs, plaçant les deux joueurs au coude-à-coude, avant de prendre définitivement le dessus dans le tie-break du second set. Il l'a donc logiquement emporté sur sa deuxième balle de match. Pour lui, la route continue et il a désormais rendez-vous avec Vasek Pospisil samedi en demi-finale. Pour Herbert, elle s'arrête en quarts.