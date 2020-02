Il a tenté le coup, mais son corps n’en pouvait plus. Après plus de trois mois sans compétition et une semaine à peine d’entraînement sans douleur, le troisième match d’affilée était celui de trop pour Richard Gasquet. Le Biterrois s’est présenté sur le court extrêmement diminué vendredi dans l’Hérault et n’a pu aller au bout de son quart de finale face à Vasek Pospisil, vainqueur donc sur abandon (6-1, 1-0 ab.) après à peine plus d’une demi-heure d’un simulacre de match. Dans le dernier carré, le Canadien sera bien frais pour défier le vainqueur du match entre David Goffin et Pierre-Hugues Herbert.

S’il n’avait pas été si près de chez lui, dans un tournoi qui lui est si cher, il ne se serait vraisemblablement pas présenté sur le court. Mais devant son public, Richard Gasquet, trois fois sacré à Montpellier, voulait terminer sa semaine raquette en main. La fatigue musculaire et la peur de se blesser bêtement ont finalement eu raison de sa volonté et il a préféré, sagement, écourter un match qui n’en avait que le nom.

Un bilan malgré tout positif pour une reprise

Malgré sa modeste 132e place actuelle au classement ATP, Vasek Pospisil reste un redoutable adversaire dans des conditions indoor, sa victoire sèche face à son compatriote Denis Shapovalov, pourtant tête de série numéro 3 du tournoi, l’avait rappelé. Il aurait été difficile à manœuvrer de toute façon. Mais dans son état, Gasquet n’avait aucune chance. On l’a compris dès son premier jeu de service quand le Biterrois s'est montré incapable de servir à plus de 150 km/h sur première balle.

Sûrement surpris par la faiblesse de l’opposition et l’état physique général de son adversaire, Pospisil aura bataillé sur un jeu de service pour confirmer son break et mener 4-1. La suite a été à sens unique et sans grand intérêt, tant Gasquet, au supplice dans ses courses latérales, ne pouvait se placer correctement avant de lâcher ses coups. Désolé pour le public héraultais, le Biterrois pourra se consoler avec ce parcours inespéré pour lui qui voulait seulement reprendre le contact avec la compétition. Seule source d’inquiétude : il a semblé souffrir de l’aine, pas loin de la zone qui avait été opérée l’an dernier. Un peu de repos lui fera vraisemblablement le plus grand bien avant de relancer la machine pour retrouver le physique qui lui fait encore défaut.