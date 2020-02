Monfils, tube de début d’année

Le début d'année devrait durer plus longtemps. Gaël Monfils aurait alors sûrement un palmarès un peu plus dense. Depuis trois ans, le Français trouve régulièrement la recette pour lancer ses saisons de de manière idéale : avec un titre. Après son sacre à Doha en janvier 2018, son titre à Rotterdam en février 2019, il a remis ça à Montpellier pour s'offrir son neuvième trophée en… 30 finales ATP. Le problème, c'est que ça ne se prolonge pas forcément ensuite.

"La Monf’" aura ainsi mis presqu'un an pour relancer un compteur trop souvent à l'arrêt. Tête de série numéro 1, il a su assumer son statut dans cet Open Sud de France. En étant solide toute la semaine à l'image de sa finale face à Vasek Pospisil qu'il a conclue en deux sets parfaitement maîtrisés (7-5, 6-3). "Je suis vraiment content de ma performance, a savouré numéro 9 mondial. J'ai joué de manière très solide et je suis ravi de la manière dont j'ai géré les moments clefs"

" Je pense que je joue bien depuis un an et demi "

Alors forcément après cette semaine négociée avec brio, on a envie de souligner sa belle implication durant ses sorties héraultaises. "J'ai l'impression que c'est le cas depuis un an et demi, répond le numéro tricolore à L'Equipe. J'ai des objectifs, avec la team ça se passe bien, je pense que je joue bien depuis un an et demi." Et ce n'est pas faux. Monfils reste sur une année 2019 solide avec un quart et un huitième en Grand Chelem. Mais aussi une demie et deux quarts en Masters 1000. Et donc un titre en 500, à Rotterdam en février dernier. Il lui a finalement juste manqué un peu de régularité pour disputer le Masters.

A 33 ans, le Parisien a en effet connu deux bonnes périodes la saison passée, en février-mars, puis à la fin de l'été. De quoi finir l'année à une très honorable 10e place. Il signerait sûrement pour une nouvelle saison du même acabit. Voire un peu mieux. Son début d'année, avec ce titre dans le sud de la France et son parcours à l'Open d'Australie où il a cédé en huitièmes de finale contre le futur finaliste en Dominic Thiem, est en tout cas porteur d'espoirs. "C'était mon troisième succès à Montpellier", rappelle-t-il après 2010 et 2014. "J'espère que je pourrai avoir d'autres trophées".

Dans cette perspective, son prochain objectif est tout trouvé : il va tenter d'enchaîner en défendant son titre à Rotterdam, où le Portugais Joao Sousa (68e mondial) sera son premier adversaire. "Je suis déjà focus sur la semaine prochaine", a-t-il prévenu ce dimanche avec l'idée de doubler son quota de titres de l'année passée.