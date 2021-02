Le 21 janvier 2020, Jo-Wilfried Tsonga quittait prématurément l'Open d'Australie, obligé d'abandonner au premier tour, contre Alexei Popyrin. Plus d'un an plus tard, le Français avait donc choisi Montpellier, où il a triomphé en 2019, pour son grand retour. Dès ses premiers coups de raquette, le 66e mondial a montré à quel point il était affûté et prêt à en découdre.