Bis repetita. Un peu plus de deux semaines après l'avoir déjà battu d'entrée à l'Open d'Australie, Richard Gasquet a, à nouveau, pris le meilleur sur son compatriote Ugo Humbert mercredi, cette fois en indoor à Montpellier. L'enfant de la région (natif de Béziers) et sacré à trois reprises par le passé dans cet Open Sud de France a cédé le premier set comme aux antipodes avant de prendre la mesure de son cadet en trois manches (6-7, 6-4, 6-3) et quasiment trois heures (2h50 précisément) d'un sacré combat. Il défiera au 2e tour le Sud-Coréen Soonwoo Kwon qui avait sèchement sorti Hugo Gaston mardi (6-2, 6-1).

Ad

Gasquet a eu d'autant plus de mérite que le scénario du match lui a longtemps été défavorable. Malgré un break d'entrée, il a vu Humbert revenir dans le premier set avant de la coiffer au poteau après 1h20 d'efforts. Le gaucher messin a ensuite été proche de porter l'estocade quand il a obtenu quatre balles de break à 3-3 dans le deuxième acte. Mais il n'a pas pu les convertir, son aîné retrouvant la dose d'agressivité nécessaire dos au mur. Et à 5-4, le Biterrois de naissance a su mettre la pression à la relance pour revenir à une manche partout (6-7, 6-4).

ATP Montpellier Tsonga se lance un ultime défi : "La victoire de Rafa m'a inspiré" IL Y A 5 HEURES

Ainsi, Gasquet a reconquis l'ascendant psychologique issu de leur duel australien. Plus agressif, tenant mieux sa ligne de fond, il a fait la différence dans le 6e jeu du troisième set (6-7, 6-4, 4-2) et un break qui s'avèrerait décisif. Sa capacité à varier en revers avec une alternance entre frappe recouverte et slice a beaucoup gêné Humbert sur son coup droit de gaucher. Souvent pris entre deux feux, le Messin s'est fait parfois passer à cause de son manque de longueur de balle ou est parti à la faute. Malgré trois balles de débreak d'affilée quand son rival a servi pour le match, il n'a jamais pu refaire son retard. D'une amortie gagnante délicieuse, Gasquet a scellé l'affaire et Humbert est reparti tête basse. Mentalement, le coup est encore rude pour lui.

ATP Montpellier Tsonga, Herbert et Simon qualifiés pour le deuxième tour HIER À 15:27