Il a fallu à peine 53 minutes à Alexander Zverev, tête de série numéro un du tournoi de Montpellier, pour éliminer le Suédois de 23 ans, Mikael Ymer, tombeur dans la semaine des Français Corentin Moutet, Gaël Monfils et Richard Gasquet.

L'Allemand, numéro trois mondial, qui n'avait fait qu'une bouchée d'Adrian Mannarino en quart de finale, est plus que jamais grandissime favori de l'évènement et peut envisager de s'offrir un deuxième titre à Montpellier, après celui acquis en 2017, lui qui était venu dans l'Hérault engranger de la confiance après avoir été éliminé en huitième de finale de finale de l'Open d'Australie par le Canadien Denis Shapovalov il y a à peine deux semaines.

Le champion olympique en titre de 24 ans trouvera sur sa route ce dimanche un ultime adversaire : Alexander Bublik. Le Kazakh, 35e joueur mondial, s'est imposé dans l'autre demi-finale (6-4, 6-2) face au Serbe Filip Krajinovic après avoir disposé de Roberto Bautista Agut, tête de série numéro deux du tournoi au tour précédent.

Après Newport et Chengdu en 2019, Singapour et Antalya en 2021, il s'agira de la cinquième finale sur le circuit ATP pour le Kazakh également âgé de 24 ans. De son côté, Zverev compte dix-neuf titres sur le circuit ATP. Finaliste de l'US Open en 2020, il a remporté deux fois le Masters et a été sacré champion olympique l'été dernier à Tokyo.

