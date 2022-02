ATP Montpellier

Qui l'eût cru ? Et pourtant, Alexander Zverev sera bien la principale attraction de l'Open Sud de France cette semaine. Alors que le tournoi ATP 250 de Montpellier ne comptait pas le moindre Top 10 dans son tableau prévisionnel, le numéro 3 mondial a sollicité voici quelques jours une wild-card que le directeur de l'épreuve Sébastien Grosjean s'est, bien évidemment, empressé de lui accorder. Alors que les cadors du tennis mondial ne disputent habituellement qu'un ou deux ATP 500 en février avant la tournée américaine (Indian Wells-Miami) de mars, l'Allemand a donc changé ses plans à la dernière minute.

Comment expliquer cette décision ? Comme le dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eliminé dès les huitièmes de finale lors du premier tournoi du Grand Chelem dont il était l'un des grands favoris, Zverev s'est dit qu'au lieu de ruminer à l'entraînement et se faire des nœuds dans le cerveau, il valait mieux retourner vite au combat. "Je sais que j'ai fait un mauvais Open d'Australie, j'ai tourné la page et je voulais garder le rythme des tournois", a-t-il dévoilé lundi en conférence de presse dans l'Hérault.

Tout le monde me répétait que je pouvais devenir numéro 1 mondial

Mais l'Allemand est-il vraiment passé à autre chose, comme il l'affirme ? La manière dont son vainqueur à Melbourne Denis Shapovalov n'a pas su exploiter en quart de finale le coup de moins bien physique de Rafael Nadal a dû tout de même lui donner bien des regrets. Car c'était bien lui, Zverev, que le Majorquin craignait de croiser à ce stade de la compétition comme son oncle Toni l'a confirmé à L'Equipe.

On connaît la suite et le grand "Sascha" aussi. "J’ai regardé la fin de la finale de l'Open d'Australie même si j’aurais aimé y être. Rafa a été incroyable, extraordinaire. Il faut aussi féliciter Daniil", a-t-il salué. En une semaine, Zverev a d'ailleurs eu le temps d'analyser sa contre-performance et ses ressorts sur le plan mental. "J'avais beaucoup de pression en Australie, tout le monde me répétait que je pouvais devenir numéro 1 mondial en performant là-bas, et j’ai été déçu de mon résultat", a-t-il confessé.

Un choc à venir contre Monfils en demie ?

Même s'il semblait clairement avoir franchi un cap depuis son titre olympique à Tokyo, le numéro 3 mondial a donc encore parfois du mal à gérer les attentes et peut-être la pression qu'il se met lui-même, l'exigence absolue qui est désormais la sienne. Alors pour ne pas replonger dans une période de doute qu'il avait connue en 2019, autant remettre le pied à l'étrier sans tarder. Quand on tombe de cheval, mieux vaut vite remonter en selle.

Mais pourquoi à Montpellier en particulier ? Sans doute parce qu'il s'y était imposé lors de sa dernière participation en 2017, en simple comme en double d'ailleurs. "Je reviens ici car j’y ai de super souvenirs. J’aime la météo ici, le soleil et j’avais gagné en 2017 avec mon frère", s'est-il ainsi encore remémoré. A l'époque, il n'avait pas encore 20 ans et y avait décroché le deuxième titre de sa carrière, lui qui en compte désormais 19.

Et Zverev se verrait bien atteindre un compte rond dimanche, histoire de remettre la machine en route et de reprendre confiance pour lancer réellement sa saison après son faux-départ australien. En tant que tête de série principale exemptée de 1er tour, il aura donc quatre matches à remporter consécutivement, avec potentiellement le tenant du titre David Goffin à défier en quart de finale, mais surtout une éventuelle demie contre Gaël Monfils qui sort d'un bel Open d'Australie. Voilà une perspective qui promet. Mais il ne s'agirait pas de mettre la charrue avant les bœufs, ou une nouvelle désillusion pourrait vite lui tomber dessus.

