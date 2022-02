Le quart de finale tant attendu par le public montpelliérain entre Gaël Monfils et Richard Gasquet n'aura pas lieu. Car ce jeudi soir, le Parisien, qui faisait son entrée en lice dans le tableau du tournoi héraultais, a été sèchement battu par Mikael Ymer (6-1, 6-2) après 57 minutes de jeu. Le Suédois avait déjà joué un vilain tour à l'actuel 16e joueur mondial l'an dernier à Roland-Garros en l'éliminant dès le deuxième tour (6-0, 2-6, 6-4, 6-3).

Après son quart de finale à l'Open d'Australie la semaine passée qui a suscité beaucoup d'attente de la part du public montpelliérain, Gaël Monfils est tombé de très haut. Dès le début de la rencontre, le Scandinave a fait la course en tête, en menant rapidement 4-0 puis en empochant le gain de la première manche. Ce n'était pas qu'un simple un accident pour le triple vainqueur du tournoi montpelliérain (2010, 2014 et 2020), qui voyait pratiquement le même scénario se dérouler lors du deuxième set.

En difficulté sur son service

Malgré ses cinq aces réussis, Gaël Monfils a été en difficulté sur son service comme le prouvent ses sept doubles fautes et son faible pourcentage de réussite au premier service (ndlr : 50%). Sur sa deuxième balle, il n'a remporté que 8 points sur 26 échanges. Mikael Ymer s'est lui montré plus régulier et affrontera donc Richard Gasquet, tombeur de Soonwoo Kwon (7-5, 6-4) un peu plus tôt dans la journée, dès vendredi pour tenter de décrocher une place en demi-finales.

Monfils, les raisons d'un blocage : "Le problème est très largement d'ordre mental"

