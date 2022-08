ATP Montreal

Pas de reprise en douceur pour Gaël Monfils. Remis d'une blessure au pied, trois mois après avoir disputé son dernier match, le Français est sorti vainqueur d'un gros combat face à Pedro Martinez, ce mardi, au premier tour du Masters 1000 de Montréal (7-6, 3-6, 6-2). Au prochain tour, il affrontera Maxime Cressy, en forme après son premier titre obtenu en juillet au tournoi sur gazon de Newport. En cas de victoire, Monfils pourrait rencontrer le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas au 3e tour.

Touché au talon droit, "la Monf'" n'avait plus disputé de match depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid contre Novak Djokovic en mai. Puis, encore trop juste, il avait été contraint de renoncer à disputer Roland-Garros et Wimbledon. Après une première manche interrompue par la pluie et conclue en 1h30, Monfils a cédé le deuxième set. Il s'est parfaitement relancé dans l'ultime manche en breakant l'Espagnol à 2-2, puis de dérouler dans les derniers jeux pour sceller son premier succès depuis le 1er mai en 2h45.

Mannarino solide dans le duel 100% français

Dans un duel 100% tricolore, Adrian Mannarino, solide et plus régulier, a dominé Arthur Rinderknech en deux manches (6-3, 6-3) dans un match presque sans histoire. Le joueur de 34 ans aura fort à faire au prochain tour puisqu'il retrouvera Jannik Sinner, tête de série n°7 du tournoi. L'Italien s'est également récemment imposé à Umag. Autant dire que pour "Manna", rien ne s'annonce vraiment simple.

Au bout d'un match longuement interrompu par la pluie, Hugo Gaston s'est logiquement incliné face à Jack Draper (6-2, 6-3).

