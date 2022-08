Le rêve s'est transformé en cauchemar pour Félix Auger-Aliassime. Premier Québécois qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, le chouchou du public s'est fait terrasser par Casper Ruud en 1h14 (6-1, 6-2). Trop sujet aux fautes directes et régulièrement dépassé dans l'échange par son adversaire, FAA a quitté le tournoi la tête basse et a laissé à Ruud le soin d'aller défier Hubert Hurkacz en demi-finale.

Il fallait vraiment le voir pour y croire. Au démarrage de ce quart de finale, absolument rien ne laissait penser que Auger-Aliassime allait subir une correction de la part de son adversaire du jour. Parfaitement entré dans son match, le Canadien a remporté le premier jeu du match avec un jeu blanc sur service adverse. Et puis ? Plus rien, ou presque.

Incapable de remporter son jeu de service, FAA a concédé la première manche en seulement 36 minutes (6-1). La fin du calvaire ? Pas du tout. À nouveau sur sa mise en jeu, le demi-finaliste sortant du dernier US Open s'est fait breaker, puis double breaker pour être mené 4-0 dans la deuxième manche.

Devant un public médusé, Ruud a infligé un 10-0 à FAA avant que celui-ci se décide à remettre la machine en route. À 4-1 en sa défaveur et 30-A sur le service adverse, Auger-Aliassime s'est mis à croire l'espace d'un point à une impensable remontée. Mais là encore, Ruud a fini par sortir gagnant de l'échange pour définitivement casser le moral déjà bien friable de son opposant. Trois minutes plus tard, l'affaire était dans le sac et Ruud devait presque s'excuser devant un court central bien déçu de voir son poulain quitter la scène de façon aussi expéditive (6-2). Pour FAA, le goût de la défaite est Ruud.

