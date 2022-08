Une victoire de haute lutte pour aller chercher une finale inédite : l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 23e au classement ATP, a dominé le Britannique Daniel Evans (39e) dans un combat acharné en trois sets (7-5, 6-7(7), 6-2) en 2h58 pour rejoindre Hubert Hurkacz en finale du Masters 1000 de Montréal.

Porté par son service, Hurkacz a renversé Ruud : le résumé de sa qualification en finale

Comme le Polonais, difficile vainqueur de Casper Ruud un peu plus tôt lors de la première demi-finale, le demi-finaliste de l’US Open (en 2020 et 2017) a dû livrer un gros combat pour décrocher sa première finale dans un Masters 1000 en carrière, face au tombeur de Taylor Fritz un peu plus tôt cette semaine.

Après le gain d'un premier set assez serré, il aurait pu pourtant en finir plus vite s'il n'avait pas manqué une balle de match lors du jeu décisif du deuxième set. Au lieu de quoi, le bouillonnant Britannique de 32 ans, combatif en diable, s'en est sorti sans trembler, survolté au moindre point gagné.

Une balle de match sauvée par Evans dans le 2e set

Mais, épuisé par les efforts consentis pour rester dans le match, Daniel Evans a toutefois fini par manquer de tonus au milieu du 3e set, quand Carreno Busta a lui conservé la même cadence pour faire définitivement la différence.

En remportant les quatre derniers jeux et le match, au bout de trois heures intenses, l’Espagnol s’est permis de lever les bras et d’accueillir un immense bonheur, avant la finale de ce dimanche (22h). Fort de six titres à son palmarès, comme Hurkacz, le 23e mondial possède pour l’instant un bilan équilibré face au récent vainqueur du tournoi de Halle : Il avait remporté leur première confrontation en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati en 2019, mais perdu la seconde en finale du tournoi de Metz.

Avec AFP

