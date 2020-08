Offrir plus d’indépendance et de pouvoir aux membres masculins du circuit : voilà, en gros, à quoi ressemble la volonté de Novak Djokovic, qui souhaiterait créer un nouveau syndicat de joueurs, selon le New York Times. Pas vraiment du goût de Rafael Nadal et Roger Federer, qui ont tous deux réagi sur Twitter samedi.

"Le monde vit une situation difficile et compliquée. Personnellement, je crois que c'est le moment de rester calme et de travailler tous ensemble dans la même direction. C'est le temps de l'unité et non de la séparation, a d’abord écrit l’Espagnol. Ce sont des moments où de grandes choses peuvent être accomplies, à partir du moment où le monde du tennis est uni. Nous tous, joueurs, tournois, instances devons travailler ensemble. Nous avons un gros problème et la séparation et la désunion ne sont certainement pas la solution."

Un tweet repris par Roger Federer presque dans la foulée : "Je suis d’accord avec Rafael Nadal. Ce sont des temps incertains et difficiles, mais je crois qu’il est essentiel de rester unis en tant que joueurs et, en tant que sport, de tracer la meilleure voie possible". Un signe de plus que les choses s’agitent très sérieusement en coulisses. L’Espagnol et le Suisse ont récemment réintégré le Board des joueurs de l'ATP, tandis que Novak Djokovic aurait d'ores et déjà démissionné de son poste de président du conseil des joueurs.

Un conseil des joueurs qui s'est d'ailleurs exprimé de manière collective dans un mail relayé par le journaliste américain Jon Wertheim. Un message signé par Kevin Anderson, Roger Federer, Jurgen Melzer, Rafael Nadal, Sam Querrey et Bruno Soares, et adressé aux joueurs ATP. "Nous voudrions envoyer un message disant que nous n’approuvons pas la création d’un nouveau Syndicat de joueurs (…) Un nouveau Syndicat ne peut pas co-exister avec l’ATP, est-il annoncé clairment. Notre objectif est de vous notifier de notre position et de nous assurer que tout le monde comprenne bien ce que cela implique".

Au coeur d'un mail cash, le conseil demande tous simplement du temps, six mois après la mise en place de la nouvelle gouvernance : "Veuillez vous rappeler que la nouvelle gouvernance a été mise en place cette année et qu’avec la pandémie de Covid-19, il y a eu de nombreuses difficultés imprévues". Ce communiqué pose ensuite une liste de questions aux défenseurs de cette idée : "Pouvez-vous nous donner une liste claire des droits additionnels que ce Syndicat va nous donner ? Si le but est de représenter l’intérêt de tous les joueurs, pourquoi beaucoup de joueurs ne sont pas inclus ?"

La conclusion, elle, reste dans le ton d'une prise de parole directe : "Nous ne sommes pas contre l’idée de revoir la structure et la gouvernance du tennis (…) Nous sommes contre cette proposition car nous ne voyons pas comment cela bénéficiera aux joueurs, et que cela remet sérieusement en question nos vies sur le circuit et notre sécurité". Novak Djokovic a égalé samedi soir le record de titres en Masters 1000 jusqu'ici détenu par le seul Rafael Nadal (35). C'est un tout autre combat que le Serbe s'apprête donc à mener, face à l'ESpagnol et aux autres.

