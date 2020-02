Jour de finale à New York. Le Britannique Kyle Edmund, victorieux de Miomir Kecmanovic samedi, affrontera ce dimanche lors du dernier round de l'ATP 250 américain le vétéran italien Andreas Seppi, tombeur de Jason Jung. Edmund, 62e mondial, a marqué 12 des 13 derniers points pour l'emporter 6-1, 6-4. Il tentera à 25 ans de conquérir le deuxième titre de sa carrière, après Anvers en octobre 2018.

Seppi, "Fanny" depuis 2012

Andreas Seppi a donc mis fin au beau parcours de Jason Jung, le Taïwanais d'origine américaine, 6-3, 6-2. L'Italien, 98e mondial à 35 ans, n'a plus gagné de titre depuis octobre 2012 à Moscou. Edmund et Seppi se sont rencontrés cinq fois, pour un bilan de quatre victoires du Britannique et une de l'Italien. La finale est prévue pour 22h, heure française.