Décidément, Miomir Kecmanovic devient la bête noire d'Ugo Humbert. Vaincu à deux reprises par le Serbe, lors des tournois d'Atlanta et Antalya en 2019, le Français a encore dû s'incliner ce vendredi en quarts de finale du tournoi de New York face au 54e joueur mondial (3-6, 6-2, 6-4). Le combat a été long et intense. Le Tricolore, 43e joueur à l'ATP, pensait pouvoir rivaliser lors de ce dernier set. Alors qu'il avait l'occasion de revenir à 5-5 sur son service, Ugo Humbert a finalement concédé un jeu blanc scellant le sort de la rencontre.

Malgré ses sept aces, le Français de 21 ans a trop manqué de constance sur sa mise en jeu pour pouvoir faire pencher la balance de son côté. Lors de ce quart de finale, il n'a eu que 63% de réussite sur sa première balle. Mais surtout, il a condédé cinq balles de break et n'en a sauvé que deux. Ce qui a donc permis à Miomir Kecmanovic, qui a concédé sa mise en jeu à une seule reprise, de sortir vainqueur de leur troisième opposition. En demi-finales, le Serbe affrontera le vainqueur du match Kyle Edmund-Soonwoo Kwon.