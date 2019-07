John Isner voit le bout d'un petit tunnel. Presque un an après avoir remporté son dernier titre sur le ciment d'Atlanta, l'Américain a décroché le 15e titre de sa longue carrière en s'imposant lors du tournoi de Newport, chez lui, aux Etats-Unis.

Déjà vainqueur en 2011, 2012 et 2017, Isner a aussi ajouté un quatrième titre à son tableau de chasse au Hall of Fame Open. Il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tournoi après avoir partagé ce titre avec l'indien Vijay Amritraj et le Britannique Greg Rusedski. Ce titre est surtout venu récompenser un retour à la compétition indécis après sa fracture de fatigue au pied gauche contractée le 31 mars dernier lors de sa finale perdue à Miami face à Roger Federer.

Vainqueur en deux manches (7-6, 6-3) du Kazakh Alexander Bublik, l'Américain a produit du bon tennis pour venir à bout de son imprévisible adversaire. Un peu bousculé lors du premier acte, où il a été breaké en premier à 5-5, Isner a eu du répondant. Il a debreaké dans la foulée, avant de remporter le jeu décisif (7 points à 2).

" Tu es un original, des joueurs comme toi rendent le tennis divertissant "

Comme souvent, c'est le gain de ce premier acte qui a décidé de la suite du match. Avec deux breaks à 2-2 et 5-3, le joueur de Greensboro a facilement remporté la seconde manche et le match. Un match plutôt agréable à voir.

Opposé à un fantasque pur et dur, Isner a été plutôt honnête lors de son discours d'après-match. Ce qui a offert un moment plutôt à part. "C'était vraiment sympa de jouer contre toi aujourd'hui. Tu es vraiment un joueur original et je dis ça de manière bienveillante", a-t-il balancé à son cadet.

"Tu es quelqu'un de fantastique pour le tennis. J'espère que tu continueras à avoir de bons résultats dans le futur, car des joueurs comme toi rendent le tennis divertissant."