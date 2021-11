Il n'aura donc pas réussi à prolonger son état de grâce. Hugo Gaston a achevé jeudi son Masters Next Gen par une troisième défaite en trois matches dans le groupe B, voyant ses espoirs de qualification pour le dernier carré de la compétition à Milan s'évanouir totalement. Loin du niveau montré à Bercy où il avait été porté par un public en transe, le natif de Toulouse s'est sèchement incliné en trois sets (4-3, 4-2, 4-2) et un peu plus d'une heure de jeu (1h04 précisément) contre Sebastian Baez, 111e joueur mondial. Pas à 100 % de ses moyens physiques à cause d'une douleur aux abdominaux, le Français a fait ce qu'il a pu face à l'Argentin qui a, lui, assuré sa présence en demi-finale.

Déjà limité au service à cause de sa taille modeste (1 mètre 73), Gaston a eu un mal fou à protéger ses engagements à cause de sa blessure, parvenant péniblement à dépasser les 160 km/h sur première balle. En tout, il a concédé quatre breaks, sauvant malgré tout 8 des 12 opportunités adverses à la relance. Une fois le premier set perdu au tie-break, le petit gaucher n'aura plus joué que des coups, sans réel fil directeur, parvenant à surprendre épisodiquement son rival, sans vraiment l'inquiéter. Egalement limité dans ses déplacements, l'un de ses points forts habituellement, il ne pouvait pas vraiment espérer mieux que cette défaite sèche.

Eliminé, Hugo Gaston va désormais pouvoir prendre quelques jours de repos. Sélectionné avec l'équipe de France de Coupe Davis pour la phase finale qui démarre à Innsbruck le 25 novembre contre la République tchèque, il dispose donc de deux semaines pour se soigner et refaire le plein d'énergie. Le contre-la-montre est engagé pour un dernier défi en 2021 qui pourrait lui réserver encore de belles surprises.

